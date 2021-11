Südkorea und USA sprachen laut Botschafter in Washington über Kriegsende-Erklärung

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA haben laut dem Botschafter in Washington, Lee Soo-hyuck, über eine Kriegsende-Erklärung diskutiert.Das sagte der Botschafter am Dienstag im Gespräch mit Reportern in Washington. Es gebe einen Meinungsaustausch über den Entwurf sowie aktive und kreative Bemühungen.Auch über die Bandbreite der Zusammenarbeit zwischen den Verbündeten werde gesprochen. Dies könnte bedeuten, dass Südkorea in globale Angelegenheiten involviert sein könnte, darunter eine Kooperation in der Indopazifikregion.Der US-amerikanische Sicherheitsberater Jake Sullivan hatte im letzten Monat angedeutet, dass es Differenzen über den Vorschlag des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in gebe, den Koreakrieg (1950-53) auch formal zu beenden. Denn es gebe unterschiedliche Ansichten zu Reihenfolge, Terminen und Bedingungen, um Nordkorea wieder an den Verhandlungstisch zu bringen.Aus diplomatischen Kreisen in Südkorea verlautete anschließend, dass Sullivan damit nicht die Differenzen in den Vordergrund habe stellen wollen, sondern den laufenden Prozess der Konsensbildung über die Auswirkungen einer solchen Erklärung.