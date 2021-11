Photo : YONHAP News

Von der Netflix-Erfolgsserie "Squid Game" soll es eine zweite Staffel geben.Das kündigte Regisseur Hwang Dong-hyuk am Dienstag in einem Medieninterview an.Es gebe viel Drängen, Zuspruch und eine große Nachfrage nach einer Fortsetzung, so dass er das Gefühl habe, keine Wahl zu haben. Tatsächlich werde es daher eine zweite Staffel geben, sagte Hwang der Nachrichtenagentur Associated Press in Los Angeles.Der Regisseur hatte bereits zuvor Andeutungen gemacht, dass die Serie fortgeführt werde. Offiziell bestätigen konnte er dies bis gestern jedoch nicht.In seinem Kopf fänden bereits Planungen statt, doch könne er noch nicht sagen, wann und wie es weitergehe. Doch könne er schon jetzt versprechen, dass Gi-hun zurück sein und Gutes für die Welt leisten werde.Die südkoreanische Serie, in der die Charaktere in tödlichen Spielen gegeneinander antreten, um ein Preisgeld von 45,6 Milliarden Won oder 38,5 Millionen Dollar zu gewinnen, gibt es seit September beim Streaming-Anbieter Netflix. Dort wurde sie in allen Sprachkategorien die beliebteste Serie. In den ersten vier Wochen nach der Veröffentlichung hatten bereits 140 Millionen Haushalte die Serie gestreamt.