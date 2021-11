Erster Schnee in Seoul

Photo : YONHAP News

In Seoul ist der erste Schnee der Saison einen Monat früher als letztes Jahr gefallen.Das Wetteramt teilte mit, dass heute gegen 6.10 Uhr an der Wetterstation in Songwol-dong im Seouler Bezirk Jongno leichter Schneefall beobachtet worden sei.Für die meteorologische und statistische Konsistenz wird der erste Schnee der Saison in Seoul nur dann offiziell registriert, wenn dieser an der Wetterstation in Songwol-dong fällt.An den Bergen Bukhan, Gwanak und Dobong gab es bereits am Dienstag Schneeregen.Der erste Schnee in Seoul fiel 30 Tage früher als letztes Jahr und zehn Tage früher als im Schnitt in den letzten 30 Jahren.