Industrieminister: Übermittlung von Halbleiter-Daten an Washington wahrscheinlich einmaliger Vorgang

Photo : YONHAP News

Laut Industrieminister Moon Seung-wook bleibt die Übermittlung von Geschäftsdaten globaler Chiphersteller an Washington höchstwahrscheinlich ein einmaliger Vorgang.Washington habe die Bitte als einmalige Maßnahme in einer außergewöhnlichen Situation bezeichnet, sagte Moon nach einem Treffen mit seiner US-amerikanischen Amtskollegin Gina Raimondo am Dienstag in Washington.Raimondo habe außerdem zugesichert, die ausgehändigten Informationen unbedingt geheim zu halten.Das Treffen zwischen Moon und Raimondo kam zustande, nachdem die südkoreanischen Chiphersteller Samsung Electronics und SK Hynix dem amerikanischen Handelsministerium Daten über ihre Halbleiter-Lieferketten übermittelt hatten.