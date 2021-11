Erwerbstätigenzahl im Oktober um über 650.000 gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Erwerbstätigen in Südkorea ist im Oktober den achten Monat in Folge gestiegen.Unter anderem bei den Menschen in ihren Zwanzigern wurde eine Erholung auf dem Arbeitsmarkt beobachtet.Nach Angaben des Statistikamts am Mittwoch waren im Oktober 27,74 Millionen Menschen berufstätig. Das sind 652.000 mehr als ein Jahr zuvor.Das Land verzeichnete damit seit März den achten Monat in Folge einen Beschäftigungszuwachs im Vorjahresvergleich. Das Wachstum lag seit April stets über der 500.000er-Schwelle. Zudem wurde den zweiten Monat in Folge die 600.000er-Marke übertroffen.Die Beschäftigungsquote bei Menschen über 15 Jahre verbesserte sich um einen Prozentpunkt gegenüber dem Vorjahr auf 61,4 Prozent. Die entsprechende Quote in der Altersgruppe von 15 bis 64 Jahren kletterte um 1,4 Prozentpunkte auf 67,3 Prozent.In allen Altersgruppen verbesserte sich die Beschäftigungsquote. Bei den Menschen in ihren Zwanzigern stieg die Quote um 2,8 Prozentpunkte auf 58,7 Prozent, so stark wie in keiner anderen Altersgruppe. Der Wert entspricht auch dem höchsten Oktober-Stand bei Menschen in ihren Zwanzigern seit 17 Jahren.Eine Beamtin des Statistikamtes erläuterte, dass in den Branchen wie IT, in denen viele Beschäftigte in ihren Zwanzigern sind, die Erwerbstätigenzahl gewachsen sei. Auch das verarbeitende Gewerbe beschäftige mittlerweile etwas mehr Menschen in dieser Altersgruppe.Die Arbeitslosenquote sank um 0,9 Prozentpunkte im Vorjahresvergleich auf 2,8 Prozent.