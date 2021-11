Photo : YONHAP News

Im Baseball haben die Doosan Bears ihr erstes Playoff-Spiel gegen die Samsung Lions gewonnen.In Daegu gewann die Gästemannschaft am Dienstag mit 6:4. Die Samsung Lions hatten zunächst mit 2:0 geführt, erlaubten im zweiten Durchgang dem Gegner aber drei Punktläufe.Mit einem weiteren Sieg heute in Seoul können sich die Bears das siebte Jahr in Folge für die Finalrunde qualifizieren.Dort würde KT Wiz als nächster Gegner warten, der Tabellenerste nach dem Ende der regulären Saison.