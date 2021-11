Ministerpräsident warnt vor schneller Verschlechterung von Corona-Indikatoren

Photo : YONHAP News

Verschiedene Indikatoren zur Corona-Pandemie in Südkorea, darunter die Zahl der Schwerkranken und der Todesfälle sowie die Reproduktionszahl, verschlechtern sich laut dem Premierminister schneller als erwartet.Entsprechendes sagte Ministerpräsident Kim Boo-kyum bei einer Regierungssitzung zu Covid-19 am Mittwoch.Die Lage sei in medizinischer Hinsicht noch verkraftbar. Es könne aber kaum die Möglichkeit ausgeschlossen werden, dass sich eine Krise wie Ende letzten Jahres wiederholen würde, sollten zu Jahresende Menschen häufiger zu Treffen zusammenkommen und saisonale Faktoren hinzukommen, warnte Kim.Kim betonte, dass die schrittweise Rückkehr zur Normalität mit Mühe eingeleitet worden sei. Daher müssten alle Kräfte bündeln und einen Schritt nach vorne machen. Er bitte die Bürger erneut darum, Masken zu tragen, regelmäßig zu lüften und sich testen zu lassen.Mit Verweis auf die landesweite Reifeprüfung in einer Woche warnte er, dass die Zahl der Infektionen bei Schülern stetig zunehme. Er forderte die Bildungsbehörden auf, in enger Kooperation mit den Gebietskörperschaften die Teststationen länger geöffnet zu lassen und die Prüfungsräume für die Infizierten und die in Quarantäne Befindlichen sorgfältig zu kontrollieren.