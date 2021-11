Ausländer wurden im Oktober an Südkoreas Börse zu Nettoverkäufern

Photo : YONHAP News

Ausländische Investoren sind im Oktober an der südkoreanischen Börse zu Nettoverkäufern geworden.Nach Angaben der Finanzaufsicht verzeichneten Ausländer im Oktober am südkoreanischen Aktienmarkt Nettoverkäufe in Höhe von rund 3,35 Billionen Won (rund 2,83 Milliarden Dollar).Damit haben Ausländer in einem Monat wieder mehr Aktien verkauft als gekauft.Der Anteil der Aktien im Besitz von Ausländern fiel somit um rund 3,5 Prozentpunkte auf 27,8 Prozent.Am Anleihenmarkt haben Ausländer allerdings den zehnten Monat in Folge mehr gekauft als verkauft. Im Oktober waren etwa 9,2 Prozent der gelisteten Anleihen im Besitz von Ausländern.