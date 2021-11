Photo : YONHAP News

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist wieder gestiegen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Mittwoch wurden bis Mitternacht 2.425 Neuinfektionen bestätigt, 710 Fälle mehr als am Vortag.Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 14 auf insgesamt 3.012.Über den vollständigen Impfschutz verfügen mittlerweile 77,2 Prozent der Bevölkerung des Landes. 81,2 Prozent sind mindestens einmal geimpft.