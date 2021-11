Ostasien-Abteilungsleiter im US-Außenministerium besucht Südkorea

Photo : YONHAP News

Daniel Kritenbrink, Ministerialdirektor im US-Außenministerium für ostasiatische und pazifische Angelegenheiten, wird am heutigen Mittwoch in Südkorea erwartet.Während seines dreitägigen Aufenthalts wird Kritenbrink am Donnerstag mit Yeo Seung-bae, seinem südkoreanischen Amtskollegen im Außenministerium, zusammenkommen. Ein Termin für einen Höflichkeitsbesuch beim Ersten Vizeaußenminister Choi Jong-kun wird noch koordiniert.Wie verlautete, werde sich Kritenbrink auch mit Lee Seong-ho, dem stellvertretenden Minister für wirtschaftliche Angelegenheiten im Außenministerium, sowie mit Beamten des Ministeriums für Handel, Industrie und Energie treffen. Es wird erwartet, dass dabei die Frage der Lieferketten, eine wichtige Angelegenheit im Wettbewerb zwischen China und den USA in letzter Zeit, thematisiert werde.Ein Beamter des Außenministeriums in Seoul sagte, dass Kritenbrinks Besuch ein Teil der in letzter Zeit engen Kommunikation zwischen Südkorea und den USA auf jeder Ebene sei. Er hoffe, dass dadurch die Kooperation sowohl in bilateralen Angelegenheiten als auch in Bezug auf die koreanische Halbinsel, regionale und globale Fragen verstärkt werde.Die Aufmerksamkeit richtet sich darauf, ob auch über die Erklärung eines formellen Endes des Koreakriegs diskutiert wird.