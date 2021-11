Auffrischungsimpfungen für Patienten und Beschäftigte von Pflegeeinrichtungen beginnen

Photo : YONHAP News

Auffrischungsimpfungen für etwa 500.000 Personen, einschließlich Patienten und Beschäftigten von Pflegekliniken und -einrichtungen, haben am Mittwoch begonnen.Sie waren als erste Gruppe in Südkorea ab Ende Februar gegen das Coronavirus geimpft worden. Zum Einsatz war der Impfstoff von AstraZeneca gekommen.Für Booster-Impfungen wird das Pfizer oder Moderna-Vakzin verabreicht.Auffrischungsimpfungen sollen grundsätzlich sechs Monate nach der Grundimmunisierung erfolgen. Angesichts vieler Durchbruchsinfektionen in Pflegekliniken und -einrichtungen in letzter Zeit revidierte die Regierung die Richtlinien, damit in Hochrisikoeinrichtungen bereits nach fünf Monaten Booster-Impfungen ermöglicht werden.