Umfrage: Sechs von zehn Bürgern in kommenden sechs Monaten zu Inlandsreise bereit

Photo : YONHAP News

Nach dem Beginn der schrittweisen Rückkehr zur Normalität haben sich sechs von zehn Menschen in Südkorea dazu bereit geäußert, in den kommenden sechs Monaten eine Inlandsreise zu unternehmen.Einen Bericht mit entsprechenden Umfrageergebnissen veröffentlichte das Gyeonggi Forschungsinstitut am Mittwoch.Es wurden am 20. und 21. Oktober 1.000 Bürger befragt. 62 Prozent äußerten sich dazu bereit, noch innerhalb von sechs Monaten nach dem Übergang zu einem Leben mit Corona im Inland zu verreisen.25,5 Prozent zeigten sich bereit, ins Ausland zu reisen. Jedoch antworteten 46,8 Prozent, dass sie mit einer Auslandsreise noch warten wollten.