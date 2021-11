Regierung plant Gesetzesänderung für Paketzustellung per Drohne und Roboter

Photo : YONHAP News

Eine Gesetzesänderung wird auf den Weg gebracht, damit Drohnen und Roboter für die Paketzustellung zum Einsatz kommen können.Die entsprechende Entscheidung gab das Finanzministerium am Mittwoch bekannt. Nach einer Einigung in einem Koordinierungsgremium bestehend aus den zuständigen Ministerien und Interessenvertretern sei beschlossen worden, dass eine Änderung des Gesetzes zu Logistik-Dienstleistungen im Alltagsleben angestrebt werde. Damit solle die Liste der Transportmittel, die unter das Gesetz fallen, auf Drohnen und Roboter erweitert werden.In aktuellen Gesetz sind die Transportmittel lediglich auf Lastkraftwagen und Zweiräder beschränkt. Daher fehlt eine rechtliche Grundlage, damit andere Mittel wie Drohnen oder Roboter eingesetzt werden können.Die Vereinbarung sieht vor, dass Drohnen und Roboter als Transportmittel für die Logistik im Alltagsleben anerkannt werden. Dabei soll nach Möglichkeiten gesucht werden, vorhandene Dienste zu ergänzen und eine Kooperation zu ermöglichen, zum Beispiel eine Ausweitung der Zustelldienste auf abgelegene Orte.Die Regierung will Anfang nächsten Jahres einen Änderungsentwurf vorlegen. Zuvor ab Dezember wird in Gimcheon in der Provinz Nord-Gyeongsang ein Probeprojekt für die Zustellung per Drohne bis zum Zustellort und die Lieferung per Roboter innerhalb eines Gebäudes durchgeführt.