Präsident Moon führt Dialog mit Bürgern – Liveübertragung auf KBS

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in wird am 21. November mit Bürgern zu einem Forum zusammenkommen, das von KBS ab 19.10 Uhr live übertragen wird.Die Sprecherin des Präsidialamtes, Park Kyung-mee, teilte am Mittwoch mit, der Präsident werde sich bei der Veranstaltung „Dialog mit dem Volk“ mit den Bürgern über Themen wie die Bewältigung der Corona-Krise, die Seucheneindämmung und die Lebensgrundlagen der Bürger offen unterhalten.Präsident Moon nimmt zum zweiten Mal nach der Premiere im November 2019 an einer solchen Veranstaltung teil.An der 100-minütigen Veranstaltung nehmen etwa 300 Bürger teil, die KBS über Meinungsforschungsinstitute unter Berücksichtigung von Alter, Geschlecht und Region ausgewählt hat. Etwa 200 vollständig Geimpfte werden vor Ort sein, während 100 weitere Personen, darunter Ungeimpfte, virtuell teilnehmen werden.KBS wird auf seiner Webseite Fragen sammeln, die Bürger an den Staatschef stellen wollen.