China kündigt Aufnahme von Verfahren für Harnstoff-Export nach Südkorea an

Photo : YONHAP News

China hat laut dem südkoreanischen Außenministerium angekündigt, dass das Verfahren zum Export von rund 18.700 Tonnen Harnstoff nach Südkorea in Gang gebracht wird.Damit gäbe es für südkoreanische Diesel-LKW für zwei bis drei Monate Harnstofflösung.Die südkoreanische Regierung hat mit China verhandelt, um das Verfahren des bereits vertraglich vereinbarten Imports von rund 18.000 Tonnen Harnstoff zu beschleunigen. Die Zollabfertigung für 7.000 Tonnen soll bereits teilweise abgeschlossen worden sein. Damit wird chinesischer Harnstoff in absehbarer Zeit wieder in Südkorea eintreffen.Inmitten der Kritik, dass eine nachlässige Reaktion der Regierung zu einem Mangel an Harnstofflösung führe, wolle die Regierung weiterhin auf verschiedenen Wegen mit China kooperieren.Darüber hinaus strebt die Regierung an, Harnstoff bzw. Harnstofflösungen aus über zehn Ländern einzuführen, darunter Australien, Vietnam und Russland.China hat am 15. Oktober Exportbeschränkungen für 29 Düngemittelrohstoffe verschärft, darunter Harnstoff. Grund war ein Stromengpass infolge der mangelnden Kohleversorgung.Südkorea bezieht 97 Prozent des Harnstoffs für Fahrzeuge und industrielle Zwecke aus China. Dieselautos und LKW benötigen Harnstofflösung für die Abgasreinigung.