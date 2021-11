Industrieminister: Übermittlung von Halbleiter-Daten an Washington wahrscheinlich einmaliger Vorgang

Photo : YONHAP News

Industrieminister Moon Seung-wook ist am Dienstag in Washington mit seiner amerikanischen Amtskollegin Gina Raimondo zu einem 40-minütigen Gespräch zusammengetroffen.Kurz zuvor hatten Samsung Electronics und SK Hynix zum Fristende dem amerikanischen Handelsministerium Daten über ihre Halbleiter-Lieferketten übermittelt.Laut Moon werde die Übermittlung von Geschäftsdaten globaler Chiphersteller an Washington ein einmaliger Vorgang sein, weil Washington die Bitte mit dem Ziel der Stabilisierung der globalen Lieferketten verknüpft habe.Vereinbart worden sei zudem, den bilateralen Dialog für die industrielle Zusammenarbeit auf Ministerebene aufzuwerten und in dessen Rahmen einen Ausschuss für Halbleiter einzurichten.US-Handelsministerin Gina Raimondo betonte auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus, dass die Übermittlung von Halbleiterdaten "freiwillig" erfolgt sei. Alle CEOs einschließlich von TSMC hätten dies als eine gute Idee bewertet. Mehr Transparenz über die Lieferkette helfe in der Flaschenhalssituation, sagte Raimondo.Diesmal haben 189 globale Unternehmen den USA Halbleiter-Daten übermittelt. Für die Überprüfung der ausgehändigten Daten werden für eine gewisse Zeit Gespräche zwischen den USA und südkoreanischen Chipherstellern erwartet.