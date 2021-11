Gedenkzeremonie für UN-Veteranen des Koreakriegs findet morgen statt

Photo : YONHAP News

Zum Internationalen Gedenktag für UN-Kriegsveteranen des Koreakriegs am 11. November findet in Busan eine Gedenkveranstaltung statt.Das Ministerium für Patrioten- und Veteranenangelegenheiten teilte mit, dass die Zeremonie unter dem Motto „Turn Toward Busan“ morgen um 10.30 Uhr auf dem UN-Gedenkfriedhof in Busan stattfinden werde.Der Slogan „Turn Toward Busan“ wird seit der ersten Veranstaltung im Jahr 2007 dieser Art verwendet. Das Motto besagt, dass in 22 Ländern, die unter UN-Flagge am Koreakrieg teilgenommen hatten, am 11. November eine Schweigeminute in Richtung des weltweit einzigen Friedhofs für UN-Soldaten in Busan blickend eingelegt wird.Der Veranstaltung werden Ministerpräsident Kim Boo-kyum, die kolumbianische Vizepräsidentin Marta Lucía Ramírez, der UN-Kommandeur Paul LaCamera, der Minister für Patrioten- und Veteranenangelegenheiten, Hwang Ki-chul, sowie Diplomaten aus den 22 Teilnehmerstaaten beiwohnen. Auch werden etwa 40 UN-Veteranen und Angehörige auf Einladung der Republik Korea anwesend sein.Dabei werden drei namenlose britische Kriegsgefallene auf dem UN-Friedhof beigesetzt. Die sterblichen Überreste der drei im Koreakrieg Gefallenen wurden 2016 und 2017 in der Umgebung von Paju gefunden. Ihre Staatsangehörigkeit konnte zwar festgestellt werden, nicht aber ihre Identität.