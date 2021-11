2.700 Tonnen Harnstoff für industrielle Zwecke heute in China abgeschickt

Photo : YONHAP News

Ein Teil der an Südkorea zu liefernden 18.700 Tonnen Harnstoff in China ist heute nach Südkorea abgeschickt worden.Das gab die Regierung in einer Pressemitteilung über die Ergebnisse ihrer dritten Sitzung zur Versorgung mit Harnstofflösung am Mittwoch bekannt.Nach Regierungsangaben habe ein Schiff mit 2.700 Tonnen Harnstoff für industrielle Zwecke an Bord am Mittwochvormittag den chinesischen Hafen von Qingdao verlassen.300 Tonnen Harnstoff für Fahrzeuge, die Menge reicht für 600.000 Liter Harnstofflösung aus, würden am 18. November verschifft.Die Regierung gab auch bekannt, dass sie sich weiteren Harnstoff aus Vietnam gesichert habe. Mit einer vietnamesischen Firma sei ein Liefervertrag über 5.000 Tonnen Harnstoff unterzeichnet worden. Die Lieferung werde Anfang Dezember in Südkorea eintreffen.27.000 Liter Harnstofflösung aus Australien werden mit einem Militärflugzeug noch am Donnerstag in Südkorea eintreffen.Die Regierung teilte mit, dass mit den Lieferungen aus China, Vietnam und Australien sowie den Vorräten in Südkorea der Bedarf an Harnstofflösung für Fahrzeuge für rund zweieinhalb Monate gedeckt werden könne.Sollten die noch nicht erfassten Bestände im Land berücksichtigt werden, würde die Menge voraussichtlich für drei Monate ausreichen, so die Regierung.