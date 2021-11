Lee Kun-hee-Museum soll im Stadtzentrum von Seoul entstehen

Photo : YONHAP News

Ein Museum für die gespendete Kunstsammlung von Lee Kun-hee, dem verstorbenen Vorsitzenden der Samsung-Gruppe, wird in Songhyeon-dong im Seouler Bezirk Jongno gebaut.Die Standortentscheidung gab die Stadt Seoul am Dienstag bekannt. Das geplante Museum soll dazu dienen, 23.000 von Lees Hinterbliebenen nach seinem Tod gespendete Kunst- und Kulturwerke zu beherbergen, zur Schau zu stellen und zu erforschen.Die entsprechende endgültige Einigung erzielten die Stadtverwaltung und das Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus, das für den Museumsbau zuständig ist, am Dienstag.Der Standort liegt innerhalb von 20 Gehminuten entfernt von über 30 Museen und Kunstmuseen wie eine Niederlassung des Nationalen Museums für moderne und zeitgenössische Kunst sowie etwa 60 Galerien. Auch viele touristische und kulturelle Sehenswürdigkeiten wie die fünf Paläste aus der Joseon-Zeit befinden sich in der Nähe.Das Museum wird auf einem 9.787 Quadratmeter großen Gelände gebaut und soll 2027 eröffnet werden.