Vizeaußenminister bittet Uganda um Unterstützung für Südkoreas Bewerbung um ILO-Vorsitz

Photo : YONHAP News

Vizeaußenminister Choi Jong-moon hat Uganda um Unterstützung für die Bewerbung um den Vorsitz der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) gebeten.Nach Angaben des Außenministeriums habe Choi auf seiner Afrika-Reise diese Woche den ugandischen Staatsminister für Auswärtiges, Okello Oryem, getroffen.In dem Gespräch habe Choi auch um die Unterstützung Ugandas gebeten, damit die frühere Außenministerin Kang Kyung-wha ILO-Chefin werden könne.Choi leitet im Außenministerium eine Task-Force, die für die Kandidatur zuständig ist. Die ILO entscheidet im März über den Leitungsposten. Neben dem Amtsinhaber aus Australien sind auch Bewerber aus Frankreich und Südafrika im Rennen.Ein weiteres Thema des Gesprächs war nach Ministeriumsangaben eine Beteiligung südkoreanischer Firmen an wichtigen Infrastrukturprojekten in dem ostafrikanischen Staat. Auch südkoreanische Investitionen in Ugandas herstellendes Gewerbe, Landwirtschaft, Tourismus sowie Öl- und Gassektor seien erörtert worden.