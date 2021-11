Nationalbibliothek veröffentlicht zum Gründungsjubiläum Liste der beliebtesten Bücher

Photo : YONHAP News

Die Nationalbibliothek hat zu ihrem 76. Gründungsjubiläum eine Liste der beliebtesten Bücher veröffentlicht.Bei der Erstellung der Rangliste kam Big Data zum Einsatz. Untersucht wurden Daten aus dem Gründungsjahr 1945 bis heute.Demnach war das am häufigsten gesuchte Buch im letzten Jahrzehnt Yuval Noah Hararis Bestseller "Eine kurze Geschichte der Menschheit."In der Kategorie Literatur war "Kleine Wunder um Mitternacht" des japanischen Kriminalschriftstellers Keigo Higashino am beliebtesten. Dahinter folgte der koreanische Comic "Sikgaek" von Huh Young-man.In der Sachbuch-Kategorie war "Arm und Reich – Die Schicksale menschlicher Gesellschaften" von Jared Diamond nach Hararis Beststeller am häufigsten gesucht und ausgeliehen worden.