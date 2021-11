Südkorea und Kolumbien sprechen über Ausbau der Beziehungen

Photo : KBS News

Südkorea und Kolumbien haben über einen Ausbau ihrer Beziehungen gesprochen.Ministerpräsident Kim Boo-kyum empfing gestern die kolumbianische Vizepräsidentin Marta Lucía Ramírez in Seoul zu einem Gespräch.Kim habe bei dem Treffen am Regierungskomplex laut Regierungsangaben gesagt, dass sich die bilateralen Beziehungen nach dem Gipfel im August zu einer zukunftsgerichteten Partnerschaft entwickeln würden.Er schlug vor, dass beide Länder ihre Kooperation auf verschiedenen Gebieten erweitern. Zum Beispiel könne bei digitalen Innovationen, umweltfreundlicher Infrastruktur, erneuerbaren Energien und der Gesundheitsfürsorge enger zusammengearbeitet werden.Ramírez habe sich für die Bereitstellung von Materialien für die Eindämmung von Covid-19 sowie die Weitergabe von Erfahrungen im Umgang mit der Pandemie bedankt. Sie habe zudem die Hoffnung geäußert, dass beide Seiten in den Bereichen Schiffbau, Flugzeuge, koreanische Kosmetika und Nahrungsmittel enger kooperieren können.