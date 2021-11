„Squid Game“ übertrifft bei YouTube-Aufrufen „Game of Thrones“

Photo : YONHAP News

Die koreanische Netflix-Serie „Squid Game“ hat bei der Aufrufzahl auf YouTube „Game of Thrones“, eine Erfolgsserie von HBO, übertroffen.Das berichtete die US-Zeitschrift „Variety“ am Mittwoch unter Berufung auf einen Bericht der Firma für Inhaltsanalyse Vobile.Laut Vobile erhielten 131.000 hochgeladene Videos im Zusammenhang mit „Squid Game“, darunter offizielle Trailer und Clips sowie Fan-Nachbildungen ikonischer Momente, 17 Milliarden Aufrufe auf YouTube. Diese Videos zählen zudem 533 Millionen Interaktionen wie "Gefällt mir" und Kommentare. Diese Rekorde wurden innerhalb von acht Wochen verzeichnet.Im Gegensatz dazu verzeichnet „Game of Thrones“, das als größter Erfolg von HBO gilt, 16,9 Milliarden Aufrufe von 420.000 hochgeladenen Videos und 233 Millionen Engagements in einem Zeitraum von zehn Jahren.