Präsident Moon gratuliert Kishida zu Wiederwahl als Japans Premierminister

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat Fumio Kishida zu seiner Wiederwahl als Premierminister von Japan gratuliert.Moon habe in einem am Mittwoch gesandten Schreiben die Hoffnung ausgedrückt, dass sie für die Entwicklung der Beziehungen zwischen Südkorea und Japan zusammenarbeiten würden, teilte die Sprecherin des Präsidialamtes Park Kyung-mee mit.Die Regierung hoffe, dass sie mit dem neuen Kabinett Japans auf der Grundlage der Kommunikation und des Kooperationsgeists gemeinsam Bemühungen unternehmen werde, um sowohl bilaterale als auch globale Angelegenheiten wie die Covid-19-Pandemie und den Klimawandel anzugehen, sagte Park.Präsident Moon hatte am 4. Oktober ebenfalls ein Glückwunschschreiben an Kishida geschickt, als er zum 100. Premierminister Japans gewählt worden war. Beide hatten am 15. Oktober ihr erstes Telefongespräch geführt. Jedoch kam noch kein bilaterales Präsenzgespräch zustande.