Militärische Drahtzäune an Flussufer und Küste in Gimpo werden abgerissen

Photo : YONHAP News

In Gimpo, nordwestlich von Seoul, werden die seit über 50 Jahren bestehenden Drahtzäune des Militärs entlang dem Fluss Han und an der Küste abgerissen.Die Stadtverwaltung gab bekannt, dass sie am Mittwoch eine Zeremonie für das Projekt veranstaltet habe.Der Bürgermeister der an Nordkorea angrenzenden Stadt, Jung Ha-young, sagte, die Entfernung der Drahtzäune werde zur Zurückgewinnung der Geschichte und des Wohlstands an der Mündung des Han sowie zu einem Neuanfang des innerkoreanischen Austauschs und der Kooperation führen. Er kündigte an, dort eine Tourismuszone zu schaffen.Im Rahmen des Projekts werden bis nächstes Jahr die Drahtzäune entlang dem Han im Nordosten der Stadt auf einem 8,7 Kilometer langen Abschnitt und an der Küste im Südwesten auf einem 6,6 Kilometer langen Abschnitt abgerissen.Dort hatte das Militär nach der Teilung Koreas Drahtzäune errichtet. Über 50 Jahre waren die Gebiete für die Zivilisten gesperrt.