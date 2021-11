KARI-Leiter: Südkorea könnte bei Erfolg mit Nuri 700 Kilo schwere Mondlandfähre schicken

Photo : YONHAP News

Südkorea könnte im Falle eines erfolgreichen Starts seiner Weltraumrakete Nuri auch mit dieser dreistufigen Rakete eine 700 Kilogramm schwere Mondlandfähre auf den Mond bringen.Die Einschätzung teilte der Präsident des Koreanischen Forschungsinstituts für Luft- und Raumfahrt (KARI), Lee Sang-ryool, auf einem Symposion am Mittwoch in Seoul mit.Intern werde überprüft, zu versuchen, eine 1,5 Tonnen schwere Mondlandfähre zu schicken, sollte man eine noch größere Herausforderung wagen wollen. Er halte es für möglich, dass Südkorea auf eigene Faust zum Mond gelange, hieß es.Zur Beteiligung Südkoreas am Artemis-Programm, ein Raumfahrtprojekt für die Monderkundung auf Initiative der USA, hieß es, es stelle quasi eine Umstrukturierung der Erkundung des Weltalls, einschließlich des Mondes und des Mars dar.Ziel des Artemis-Programms ist es, bis 2024 Astronauten auf den Mond zu schicken und bis 2028 eine bemannte Weltraumbasis zu bauen. Daran sind zehn Länder beteiligt, Russland und China jedoch nicht.