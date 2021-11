Denkmal für US-amerikanische Gefallene des Koreakriegs in Kalifornien errichtet

Photo : YONHAP News

Ein Denkmal für US-amerikanische Gefallene des Koreakriegs ist im US-Bundesstaat Kalifornien errichtet worden.Das südkoreanische Ministerium für Patrioten- und Veteranenangelegenheiten gab bekannt, dass die Einweihung des Denkmals für die Veteranen des Koreakriegs um 13 Uhr am 11. November (Ortszeit) im Hillcrest Park in Fullerton stattfinden werde.An dem 1,5 Meter hohen und 2,5 Meter breiten sternförmigen Denkmal sind die Namen der 36.591 US-Soldaten eingeprägt, die im Koreakrieg gefallen sind. Laut dem Ministerium ist das Denkmal das erste in den USA, an dem die Namen aller im Koreakrieg gefallenen amerikanischen Soldaten zu sehen sind.Für das Projekt wurden 720.000 Dollar eingesetzt. Das Ministerium übernahm 30 Prozent der Kosten, die restliche Summe wurde mit Spenden des Komitees für die Denkmalerrichtung und von Koreanern in den USA finanziert.Der 11. November ist in den USA der Tag der Veteranen.