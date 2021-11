Oberschulen stellen eine Woche vor Reifeprüfung auf Fernunterricht um

Photo : YONHAP News

Eine Woche vor der jährlichen Reifeprüfung CSAT haben alle Oberschulen ab Donnerstag auf Onlineunterricht umgestellt.Die Prüflinge sind dazu verpflichtet, eine Maske zu tragen. Allgemeine Masken sind erlaubt, jedoch keine mit Ventil und keine Maschenmaske.Die in Quarantäne Befindlichen, die an gesonderten Prüfungsorten die Prüfung ablegen, sollen dagegen eine KF94-Maske oder eine mit höherer Schutzwirkung tragen.Anders als im Vorjahr werden lediglich während der Mittagspause Trennwände zwischen den Prüflingen errichtet. Diese müssen die Prüflinge selbst an ihrem Pult aufbauen und nach dem Essen zurückgeben.Im Falle der Bestätigung der Notwendigkeit einer Quarantäne oder einer Corona-Infektion durch die Seuchenkontrollbehörden muss der Betroffene dies beim zuständigen Bildungsamt melden.Die Infizierten können in einer Behandlungseinrichtung die Prüfung ablegen, die in Quarantäne Befindlichen an einem gesonderten Prüfungsort. Mit Stand 9. November wurden 66 Prüflinge positiv getestet. Zwölf Prüflingen wurden aufgrund der Quarantäne getrennte Prüfungsräume zugewiesen.Elektronische Geräte dürfen nicht in die Prüfungsräume mitgebracht werden. Wer trotzdem ein solches Gerät mitgebracht hat, muss dies noch vor der ersten Stunde aushändigen.Ab heute bis 17. November, dem Vortag der Reifeprüfung, findet an allen Oberschulen im Land nur Fernunterricht statt. Am 17. November werden die öffentlichen Gesundheitszentren bis 22 Uhr für PCR-Tests geöffnet bleiben.