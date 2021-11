Südkorea meldet 2.520 Corona-Neuinfektionen

Photo : YONHAP News

Südkorea hat den zweiten Tag in Folge etwa 2.500 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Donnerstag wurden bis Mitternacht 2.520 Neuansteckungen bestätigt.Über 80 Prozent der lokal übertragenen Neuinfektionen wurden in der Hauptstadtregion erfasst. Seoul meldete 999 Fälle, die Provinz Gyeonggi 816 und Incheon 186.Die Zahl der Patienten in kritischem Zustand oder mit schwerem Verlauf stieg um 13 auf 473. Damit wurde nach Mittwoch wieder ein neuer Höchststand seit dem Pandemiebeginn verzeichnet.Derzeit laufen Auffrischungsimpfungen für Bewohner und Beschäftigte von Pflegekliniken und -einrichtungen. Die Quote der vollständig Geimpften erreichte mittlerweile 77,4 Prozent. 81,3 Prozent der Bevölkerung sind mindestens einmal geimpft.