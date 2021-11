Seoul will für Anlockung ausländischer Finanzinstitute bis 2026 240 Milliarden Won investieren

Photo : KBS News

Die Stadt Seoul wird bis 2026 240 Milliarden Won investieren, um ausländische Finanzinstitute und Unternehmen in die Stadt anzulocken.Einen entsprechenden Rahmenplan „Seoul, Finanzstadt in Asien“ legte die Stadtverwaltung am Donnerstag vor. Das stellt den ersten Plan für die Förderung der Finanzindustrie nach dem 2010 erstellten Plan für den Aufbau eines globalen Finanzzentrums auf Yeouido dar.Nach dem Plan werden in fünf Jahren ab nächstes Jahr insgesamt 241,8 Milliarden Won (204 Millionen Dollar) eingesetzt.Unter anderem können sich Unternehmen, in die Ausländer investiert haben, einer deutlich größeren Unterstützung erfreuen. Die Beschäftigungszuschüsse werden von derzeit 50 Millionen Won auf bis zu 200 Millionen Won erhöht. In den Zonen für ausländische Investitionen wird die Miete bis zu 75 Prozent bezuschusst, derzeit liegt die Höhe bei 50 Prozent.Nächstes Jahr wird ein weiteres internationales Finanzbüro von Seoul auf Yeouido eröffnet, in dem Büroräume für ausländische Finanzinstitute bereitgestellt werden und die Mieten bis zu 70 Prozent bezuschusst werden.Ziel ist es, dass das Volumen der ausländischen Direktinvestitionen in Seoul im Jahr 2030 auf 30 Milliarden Dollar, etwa das Dreifache des aktuellen Volumens steigt.