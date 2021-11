„Time“ kürt Samsung Galaxy Z Flip 3 zu bester Erfindung des Jahres

Photo : YONHAP News

Das faltbare Smartphone von Samsung Electronics Galaxy Z Flip 3 ist vom US-Magazin „Time“ als eine der besten Erfindungen des Jahres 2021 gewürdigt worden.Nach Branchenangaben wählte „Time“ jüngst die besten Erfindungen des Jahres in etwa 20 Bereichen aus. Das Galaxy Z Flip 3 sei in der Verbraucherelektonik als einziges Smartphone ausgezeichnet worden.Viele Hersteller hätten sich bisher bemüht, um die Funktionalität eines Smartphones mit der Tragbarkeit zu vereinen. Dies sei anscheinend Samsung Electronics gelungen, begründete die Zeitschrift die Wahl.Das Z Flip 3 sei so kompakt wie Geräte von vor zwei Jahrezehnten, hieß es. Auch wurde der Bildschrim auf der Frontabdeckung gelobt, mit dem man auch Nachrichten lesen kann, wenn das Smartphone geschlossen ist.Es hieß weiter, das Modell koste weniger als 1.000 Dollar und sei somit verglichen mit dem neuen iPhone-Modell sehr wettbewerbsfähig.