Premierminister betont Einsatz für vollständigen Frieden auf koreanischer Halbinsel

Photo : KBS News

Südkorea wird die Werte der Freiheit und des Friedens unbeirrt schützen, bis ein vollständiger Frieden auf der koreanischen Halbinsel einkehrt.Entsprechendes sagte Ministerpräsident Kim Boo-kyum bei der „Turn Toward Busan“- Veranstaltung anlässlich des Gedenktags für die UN-Kriegsveteranen des Koreakriegs am Donnerstag auf dem UN-Gedenkfriedhof in Busan. Die Republik Korea werde die Zukunftsgeneration über die besondere Freundschaft mit den Teilnehmerländern des Kriegs informieren, hieß es.Kim versprach, dass Südkorea seine Hilfe für andere Länder erweitern werde. So wie die UN-Soldaten dies vor über 70 Jahren getan hätten, werde sich das Land für Freiheit, Menschenrechte und Frieden mit seinen Verbündeten solidarisieren und kooperieren und seine Verpflichtungen als Mitglied der internationalen Gemeinschaft erfüllen.Er wies auch darauf hin, dass Südkorea von einem Nehmerland zu einem Geberland geworden sei. Dies alles sei Blut und Tränen der hier Bestatteten zu verdanken, bedankte sich der Premierminister.Kim brachte auch zur Sprache, dass drei namenlose britische Kriegsgefallene heute beigesetzt wurden. Er versprach bestmögliche Bemühungen des Landes, damit die Überreste aller vermissten Soldaten gefunden werden können.Bei der Gedenkzeremonie für die UN-Kriegsveteranen wurden die vor einigen Jahren gefundenen sterblichen Überreste der drei Soldaten auf dem UN-Gedenkfriedhof beigesetzt.