Börse in Seoul verliert 0,18 Prozent

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat am Dienstag 0,18 Prozent verloren.Der Kospi beendete den Handel bei einem Stand von 2.924,92 Zählern. Grund für den Rückgang waren laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Yonhap Sorgen über eine steigende Inflation in den USA. Dort waren die Verbraucherpreise zuletzt so stark gestiegen wie seit 1990 nicht mehr.Der gestiegene Verbraucherpreisindex in den USA scheine die Kurse nach unten gedrückt zu haben, sei aber durch den über den Erwartungen liegenden Anstieg in China am Tag davor zum Teil schon eingepreist gewesen, sagte Jeong Myung-ji von Samsung Securities der Nachrichtenagentur Yonhap.