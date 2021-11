Vorläufige Senkung der Mineralölsteuer tritt heute in Kraft

Photo : YONHAP News

In Südkorea tritt heute eine vorläufige Senkung der Mineralölsteuer in Kraft.Nach Angaben des Wirtschafts- und Finanzministeriums sinke der Preis für einen Liter Benzin damit um 116 Won. Ein Liter LPG koste nun etwa 40 Won weniger. Daraus ergäben sich Preise von etwa 1.800 Won (1,52 Dollar) pro Liter Benzin und 1.600 Won pro Liter LPG an den Tankstellen.Jedoch würden niedrigere Steuern nicht immer voll auf die Endpreise durchschlagen, da die Tankstellen die Preise selbst festlegen. Auch werde es einige Wochen dauern, bis sich die Steuersenkung in den Preisen niederschlage.Gleichzeitig wurde der Importzoll für LPG heute auf nahezu Null gesenkt. Die Steuersenkungen gelten für sechs Monate, bis zum 30. April des kommenden Jahres.