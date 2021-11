Südkorea siegt in WM-Qualifikation mit 1:0 über Vereinigte Arabische Emirate

Photo : YONHAP News

Südkoreas Fußballnationalmannschaft hat in der WM-Qualifikation gegen die Vereinigten Arabischen Emirate mit 1:0 gewonnen.Im Goyang Stadion in der Gyeonggi-Provinz erzielte Hwang Hee-chan am Donnerstag in der 36. Spielminute den einzigen Treffer der Partie.Südkorea bleibt damit weiterhin Zweiter der Gruppe A hinter Iran. Die Mannschaft hat nach drei Siegen und zwei Unentschieden elf Punkte auf dem Konto.In der abschließenden Qualifikationsphase wird in zwei Gruppen gespielt. Die Gruppenersten und -zweiten sind direkt für die WM-Endrunde qualifiziert.Nächster Gegner der südkoreanischen Mannschaft ist am Mittwoch der Irak. Das Spiel wird im katarischen Doha ausgetragen. Katar ist auch der Gastgeber der WM 2022.