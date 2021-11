Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten erreicht neuen Höchststand

Photo : YONHAP News

Die Zahl der kritisch kranken Covid-19-Patienten hat am Freitag mit 475 einen neuen Höchststand erreicht.Damit wurde bereits den dritten Tag in Folge ein neues Rekordhoch verzeichnet.Als kritisch erkrankt gelten Patienten, die auf ein Beatmungsgerät angewiesen sind. Mehr als 80 Prozent dieser Schwersterkrankten sind über 60 Jahre alt.Mit den zunehmenden Infektionszahlen sind bereits etwa 58 Prozent der Intensivbetten und 59 Prozent der Betten in den für die Behandlung von Infektionskrankheiten bestimmten Krankenhäusern belegt.Laut der Regierung reichten die medizinischen Kapazitäten noch aus. Über Notfallpläne müsse noch nicht diskutiert werden.Die Chefin der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention, Jeong Eun-kyeong, sagte jedoch am Donnerstag vor dem Parlament, dass man die Maßnahmen zur Corona-Eindämmung nicht lockern, sondern aufrechterhalten oder sogar verschärfen müsste, sollte sich der aktuelle Trend fortsetzen.Derzeit laufen Auffrischungsimpfungen für Hochrisikogruppen wie Hochbetagte, darunter Bewohner und Beschäftigte von Pflegekliniken und -einrichtungen. Damit sollen Durchbruchsinfektionen verhindert werden.Wer vor zwei Monaten oder früher mit dem Janssen-Vakzin geimpft wurde oder vor sechs Monaten seine Grundimmunisierung mit einem anderen Impfstoff erhielt, kann ab dem heutigen Freitag über soziale Netzwerke eine sofortige Auffrischungsimpfung mit Rest-Impfstoff beantragen.In Südkorea wurden bis Mitternacht 2.368 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 18 auf 3.051.