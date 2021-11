Umfrage: Park Chung-hee stößt unter bisherigen Staatspräsidenten auf größte Sympathie

Park Chung-hee stößt unter den bisherigen Staatspräsidenten Südkoreas auf die größte Sympathie der Öffentlichkeit.Das ergab eine Umfrage, die Realmeter im Auftrag eines politischen Instituts durchführte. Befragt wurden am Mittwoch 500 über 18-Jährige.Laut dem am Donnerstag veröffentlichten Ergebnis lag Park Chung-hee mit 32,2 Prozent Zustimmung an der Spitze. Auf Platz zwei kam Roh Moo-hyun mit 24 Prozent.Dahinter folgten Moon Jae-in, der amtierende Präsident, mit 12,6 Prozent und Kim Dae-jung mit 7,9 Prozent. Lee Myung-bak kam auf 7,7 Prozent, Park Geun-hye auf 2,7 Prozent. Rhee Syng-man, der erste Präsident Südkoreas, erhielt 1,8 Prozent und Kim Young-sam 1,5 Prozent.Das Schlusslicht bildete Roh Tae-woo, der nur auf 0,4 Prozent kam. Chun Doo-hwan war mit 1,1 Prozent Vorletzter.47,9 Prozent wählten Park Chung-hee als Präsident mit den größten Verdiensten. 15,4 Prozent nannten Kim Dae-jung.29,8 Prozent betrachteten die Moralität als Eigenschaft, die für einen Staatsführer erforderlich ist. 29,7 Prozent nannten Zukunftsvisionen.41 Prozent der Befragten stuften das Niveau der Politik in Südkorea als „drittklassig“ ein. 29,7 Prozent sprachen von „zweitklassig“, 22,2 Prozent von „viertklassig“ oder schlechter. Lediglich vier Prozent hielten die Politik im Land für „erstklassig“.Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 4,4 Prozentpunkten.