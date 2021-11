Disney+ startet heute in Korea

Photo : YONHAP News

Disney+, der OTT-Dienst von Disney, hat am heutigen Freitag sein Programm in Südkorea gestartet.Der Mobilfunkanbieter LG U+ gab am Donnerstag auf einer Online-Veranstaltung bekannt, dass er über seinen IPTV-Dienst U+tv ab dem 12. November exklusiv Disney+ anbiete.Der Tarif in Südkorea liegt bei 9.900 Won (8,41 Dollar) im Monat oder 99.000 Won (84 Dollar) im Jahr.Disney+ will für die Netzwerknutzung durch Verträge mit CDN (Content Delivery Network)-Unternehmen auf indirekte Weise zahlen. Die Frage der Zahlung für die Netzwerknutzung durch OTT-Dienstanbieter wurde jüngst in Südkorea wegen des Streits zwischen Netflix und SK Broadband aufgeworfen.