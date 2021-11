Zwei Bodhisattva in nachdenklicher Haltung werden im Nationalmuseum ausgestellt

Photo : YONHAP News

Das Koreanische Nationalmuseum in Seoul hat am Freitag einen Ausstellungsraum eröffnet, in dem zwei Bodhisattva in nachdenklicher Haltung ausgestellt werden.Beide in dem sogenannten Raum der stillen Besinnung ausgestellten Bangasayusang, Skulpturen mit halbgekreuzten Beinen in nachdenklicher Pose, zählen zu den Nationalschätzen Südkoreas.Das Motiv für solche Skulpturen ist, dass Siddhartha, später Buddha, über das Schicksal der Menschheit nachdachte.Beide Nationalschätze stammen vermutlich aus der Zeit der Drei Reiche von Korea und gelten als die besten unter den Bangasayusang.Der Zutritt zum Raum der stillen Besinnung ist kostenlos. Die Zahl der Besucher kann jedoch beschränkt werden, falls der Andrang zu groß wird.