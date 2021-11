50 Flugverspätungen wegen Störung im Computersystem von Jin Air

Photo : YONHAP News

Eine Störung im Computersystem der Billigfluggesellschaft Jin Air hat Fluggästen große Unannehmlichkeiten beschert.Gegen 6.30 Uhr am Freitag kam es zu einer Störung im Passagierdienstsystem. Das führt an den Flughäfen im Land zu Verzögerungen beim Boarding und bei der Ticketausstellung.Bis Mittag kam es bei 50 Flügen von Jin Air zu Verspätungen. Bei 28 Flügen dauerte die Verspätung länger als eine Stunde. Bei dem Billigflieger sind heute insgesamt 126 Flüge geplant.Jin Air begründete die Störung mit einem Problem bei Servern in Deutschland. Die Firma teilte mit, dass sie die Systemwiederherstellung so bald wie möglich abschließen wolle.Weil jedoch für die Systemnormalisierung einige Zeit gebraucht wird, beschloss Jin Air nach Diskussionen mit Korean Air, Ersatzflüge zu organisieren.