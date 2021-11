Ministerpräsident entschuldigt sich für Verletzung von Corona-Regeln

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Kim Boo-kyum hat sich dafür entschuldigt, die Corona-Regeln über die zulässige Teilnehmerzahl für private Treffen verletzt zu haben.Kim sagte am Freitag, er entschuldige sich zutiefst dafür. Er wolle besonders darauf achtgeben, dass es nie wieder zu einem solchen Fall komme.Der Premierminister geriet in die Kritik, nachdem bekannt geworden war, dass er am 6. November in seiner Residenz in Seoul mit zehn Menschen einschließlich Studienkollegen zu einem Mittagessen zusammengekommen war. Damit wurde die maximal zulässige Personenzahl für private Zusammenkünfte, die bei zehn liegt, überschritten.Kim entschuldigte seinen Fehler damit, dass die Frau eines Freundes uneingeladen mitgekommen sei. Er habe sie dann nicht darum bitten können, wieder zu gehen.Das zentrale Hauptquartier für Katastrophenschutz teilte am Freitag vor der Presse mit, dass bezüglich der Verletzung der Corona-Regeln durch den Ministerpräsidenten nach dem Gesetz vorgegangen werde.