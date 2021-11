US-Handelsbeauftragte kommt diese Woche nach Seoul

Photo : YONHAP News

Die US-Handelsbeauftragte Katherine Tai wird diese Woche zu einem Besuch nach Seoul kommen.Wie die südkoreanische Regierung am Sonntag mitteilte, werde Tai am Donnerstag im Anschluss an ihren Besuch in Japan im Land erwartet.Sie soll laut Berichten fünf Tage lang in Südkorea bleiben und am Montag kommender Woche nach Indien weiterreisen.In Seoul sind Gespräche mit ihrem Gegenüber Yeo Han-koo und hohen Regierungsbeamten geplant. Zentrale Themen sind die Halbleiter-Krise wegen angespannter Lieferketten und bilaterale Handelsfragen.Zuletzt hatte im Jahr 2011 ein US-Handelsbeauftragter Südkorea besucht.