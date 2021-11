Samsung-Erbe zu Geschäftsreise in die USA und nach Kanada aufgebrochen

Photo : KBS News

Der Samsung-Erbe Lee Jae-yong ist zu einer Geschäftsreise in die USA und nach Kanada aufgebrochen.Es ist seine erste Auslandsreise seit der vorzeitigen Haftentlassung im August.Lee reiste am Sonntag zunächst nach Kanada, wo er Samsungs Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz besuchen wird.Vor dem Abflug sagte er Reportern am Flughafen Gimpo in Seoul, dass er mehrere amerikanische Geschäftspartner treffen wolle.Samsung Electronics hatte zuvor mitgeteilt, in den USA eine neue Fabrik bauen zu wollen. Wahrscheinlicher Standort seien Taylor oder Austin im Bundesstaat Texas. Lee will vor Ort offenbar festlegen, wo die Fabrik gebaut wird, die etwa 20 Billionen Won oder 17 Millionen Dollar kosten soll.Die Frage, ob er auch Vertreter des Pharmaunternehmens Moderna treffen werde, um über die Versorgung mit Covid-19-Impfstoffen zu sprechen, bejahte der Unternehmer.Er werde wahrscheinlich Boston besuchen, hieß es. Dort befindet sich die Zentrale von Moderna.