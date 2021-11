Vizeaußenminister für Fortschritte bei Kriegsende-Erklärung optimistisch

Photo : YONHAP News

Südkoreas Vizeaußenminister Choi Jong-kun hat sich optimistisch über Fortschritte bei den Gesprächen für die Kriegsende-Erklärung auf der koreanischen Halbinsel geäußert.Auf dem Flughafen Dulles nahe Washington D.C. am Sonntag sagte Choi Reportern, zwischen Seoul und Washington herrsche Konsens im Hinblick auf die Fortsetzung der Gespräche über die Kriegsende-Erklärung. Über die konkrete Herangehensweise müsse aber noch gesprochen werden.Der Diplomat ergänzte, es sei wichtig, dass Südkorea und die USA sich auch auf die konkrete Art und Weise einigen könnten. Seiner Einschätzung nach werde es bald ein konkretes Ergebnis geben. Dann werde Nordkorea ein Vorschlag unterbreitet, so Choi.Im Hinblick auf die humanitäre Hilfe für Nordkorea sagte der Vizeaußenminister, in der Angelegenheit habe es ausreichend Kommunikation gegeben. Es sei nun an der Zeit, diese voranzubringen. Wichtig sei eine politische Entscheidung, hieß es weiter.