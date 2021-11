Eisschnellläufer Kim Min-seok hat beim Weltcup-Auftakt eine Goldmedaille über 1.500 Meter gewonnen.Am zweiten Tag der Meisterschaft am Samstag im polnischen Tomaszow belegte Kim mit 1:46,152 Minuten in der Division A den ersten Platz. Mit hauchdünnem Vorsprung von 0,039 Sekunden gewann Kim vor Ning Zhongyan aus China.Kim, Bronzemedaillenträger bei den Olympischen Winterspielen 2018 in PyeongChang, holte damit erstmals Gold in dieser Disziplin.