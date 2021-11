Regierung gibt morgen weitere Richtlinien zu Covid-19 bekannt

Photo : YONHAP News

Die Regierung wird weitere Richtlinien wegen Covid-19 am morgigen Dienstag bekannt geben.Seit dem 1. November gelten in Korea die Richtlinien für die sogenannte schrittweise Rückkehr in den Alltag.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte mit, die Corona-Vorgaben hätten als Richtschnur großen Einfluss auf die Gesellschaft. Unter Berücksichtigung der Entwicklung der Infektionszahlen gebe es derzeit ernsthafte Beratungen.Ein besonders wichtiges Kriterium für die Festlegung der Richtlinien sei, wie viel Spielraum es bei den Intensivbetten gebe. Über die jeweiligen Stufen für die Rückkehr in den Alltag werde jedoch grundsätzlich unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren entschieden.Die Regierung hatte bei der Bekanntgabe ihres Stufenplans für die Rückkehr in den Alltag drei Phasen vorgesehen. Dabei will sie sich für jede Stufe vier Wochen Zeit für die Umsetzung lassen und zwei Wochen für die Bewertung der Lage.