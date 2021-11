Verteilung der Unterlagen für Reifeprüfung beginnt

Photo : YONHAP News

In Südkorea findet am Donnerstag die jährliche Reifeprüfung statt.Wie das Bildungsministerium mitteilte, sei am Montagmorgen mit der Verteilung der Prüfungsunterlagen an die Testorte begonnen worden.Die Prüfungsaufgaben werden zunächst in 86 Prüfungszonen bis Mittwoch streng unter Verschluss bleiben. Am eigentlichen Prüfungstag werden sie zu den rund 1.300 Prüfungsorten gebracht.Für den Transport und die Verteilung der Prüfungsunterlagen sind rund 400 Personen im Einsatz. Fahrzeuge werden beim Transport der Unterlagen von der Polizei eskortiert.In diesem Jahr wollen 509.821 Personen die Reifeprüfung ablegen.