Südkorea meldet 2.006 neue Covid-19-Infektionen

Südkorea hat 2.006 Neuinfektionen mit Covid-19 gemeldet.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Montag starben nach Stand um Mitternacht auf Montag zwölf weitere Infizierte. Die Gesamtzahl der im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorbenen Menschen in Korea stieg auf 3.115. Die Zahl der Patienten in kritischem Zustand oder mit schwerem Verlauf liegt bei 471.Die Quote der vollständig Geimpften erreichte mittlerweile 78,1 Prozent. 81,7 Prozent der Bevölkerung sind mindestens einmal geimpft.