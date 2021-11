'Global Infra Corporation Conference (GICC) 2021' morgen und übermorgen in Seoul

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung veranstaltet morgen und übermorgen die "Global Infra Corporation Conference (GICC) 2021 in Seoul.Das Ministerium für Land und Transport teilte mit, zur Unterstützung südkoreanischer Unternehmen beim Erhalt des Zuschlags für Bauprojekte im Ausland werde die 2013 erstmals eingeführte GICC Konferenz zum neunten Mal stattfinden.Zur Konferenz seien 15 ranghohe Regierungsbeamte sowie Vertreter von Institutionen aus zehn Ländern, darunter Indonesien, Kenia, Polen und Peru, gekommen. Für die Kooperation im Bereich Infrastrukturschaffung seien Gespräche auf Regierungsebene vorgesehen, so das Ministerium weiter.Angesichts der weiterhin schwierigen Covid-19-Lage werden sich die Unternehmensvertreter online an der Konferenz beteiligen und Gespräche führen.Minister Noh Hyeong-ouk sagte, trotz schwieriger Umstände wegen der weltweiten Pandemie hätten südkoreanische Unternehmen letztes Jahr den Zuschlag für Bauprojekte im Wert von 35,1 Milliarden Dollar im Ausland erhalten. Die Regierung wolle durch die GICC Konferenz weitere Unterstützungsmaßnahmen in die Wege leiten.