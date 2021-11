Photo : YONHAP News

Was das Verkaufsvolumen von Elektroautos angeht, steht Südkorea weltweit an 7. Stelle.Nach Angaben des Koreanischen Autotechnologie-Instituts (KATEC) wurden von Januar bis September 36.268 Elektroautos in Südkorea verkauft. Dies stellt im Vorjahresvergleich eine 96-prozentige Steigerung dar.China steht mit 1,75 Millionen an der Spitze, gefolgt von den USA, Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Norwegen.5,5 Prozent der dieses Jahr in Südkorea verkauften Neuwagen sind Elektroautos.